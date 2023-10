Terza vittoria nelle prime quattro partite di serie C1 per la Futsal Academy, che si impone per 6-4 all'Ivan Lottatori contro il Cccp. La gara è stata spesso in mano al gruppo di Umberto Di Maio, che, però, nella ripresa si è fatto raggiungere per due volte dagli ospiti, ma alla fine una doppietta di Mori e il gol della sicurezza direttamente al rilancio del portiere Cleri, ha consentito ai civitavecchiesi di mettere in tasca altri punti salvezza e di poter dare il via alla festa da discoteca nello spogliatoio. In gol anche Mondelli, Pernelli e Mancini, con quest'ultimo vittima di un infortunio, così come Giovani. Grazie a questa vittoria la Futsal Academy si porta addirittura nel gruppone al secondo posto, andando oltre le più rosee aspettative, anche se c'è ancora molto che si può migliorare.

