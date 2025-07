La Futsal Academy ha svelato le maglie che accompagneranno la squadra di Vincenzo Di Gabriele al suo primo campionato di B. L’annuncio è giunto nei giorni scorsi dalla società del presidente Elso De Fazi, che ha anche spiegato che le divise saranno valide anche per la squadra Under 19 Nazionale. Quest’anno dominerà il blu nella muta casalinga, con il rosso richiamato sul colletto, sui bordi e con alcuni inserti con delle strisce sul tessuto. Il rosso, invece, sarà protagonista soprattutto nelle divise per il settore giovanile. La seconda maglia sembra ricalcare quella degli scorsi anni. Confermato il bianco, confermata anche la linea verticale, con il rosso e il blu molto più sfumati. I colori sociali sono ben presenti anche sul colletto e sui bordi della manica. Presentate anche le maglie per i portieri: verde scuro la prima, con bordi più chiari, e rossa viva la seconda, supportata dal verde scuro per i bordi, con uno stile tutto Portogallo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA