QUI SERIE C1. Il sogno va avanti. La Futsal Academy scende nuovamente in campo nei playoff del campionato di serie C1. Domani pomeriggio alle ore 15.30 i ragazzi allenati da mister Vincenzo Di Gabriele saranno sul parquet di Aprilia per affrontare il Buenaonda nella semifinale regionale, che poi vedrà l’atto conclusivo nel fine settimane pre-pasquale e poi chi vincerà potrà accedere allo spareggio nazionale che si terrà a fine mese. I civitavecchiesi giungono a questo match sulla scorta della splendida vittoria per 4-2 ai danni dello Zagarolo, in una gara che è stata interessante anche per gli aspetti agonistici di quel match, che è stato sospeso per pioggia e poi si è ripreso a giocare su un terreno reso pesante dal nubifragio che si era abbattuto su Borgata Aurelia. Ora un incontro decisamente diverso, nel quale gli apriliani avranno il vantaggio del fattore campo, in quanto hanno chiuso al secondo posto il girone A ed hanno anche saltato i quarti di finale. Due squadre che non si conoscono molto, ma in settimana il tecnico Di Gabriele ne ha approfittato anche per delle sedute video, nel corso delle quali sono stati analizzati pregi e difetti del team bianconero, che si è arreso, nel suo girone, solo davanti al cospetto dell’Ardea. Di fronte una Futsal Academy che non avrà particolari problemi su un terreno di gioco diverso rispetto a quello dove si allena e dove gioca le partite interne di campionato, perché nel gruppo civitavecchiese ci sono diversi elementi che hanno calcato i campi di categorie superiori e che quindi si trovano bene sulla superficie gommata. Assenti Lipparelli e Tirante squalificati. «Siamo concentrati e pronti. Abbiamo preparato la gara molto bene e sappiamo quello che dobbiamo fare per metterli in difficoltà. Andremo a giocare la nostra partita imponendo il nostro gioco senza fare calcoli e daremo tutto. Non c’e’ un domani in queste partite vale solo quello si fa durante i minuti di gioco e noi lo sappiamo». Buenaonda-Futsal Academy sarà arbitrata da Claudia Bassetti di Roma 1 e Francesco Panattoni di Tivoli, mentre il cronometrista sarà Marco Rizzo di Roma 2.

QUI SERIE C2. Si scenderà in campo, ma per l’ultima volta, nel campionato di serie C2, che non avrà particolari cose da dire nei suoi ultimi 60 minuti. Giocherà in casa il Quartiere Campo Oro, che domani alle 18 attende la visita al Tamagnini del già retrocesso Settecamini. Unico obiettivo del quintetto di Umberto Di Maio è quello di agganciare il quinto posto, al momento detenuto dal District Seven. Servirà vincere e sperare in una sconfitta dei romani per agganciare la posizione che potrebbe consegnare il ripescaggio in C1, che rappresenta il sogno di queste settimane per la società del presidente Antonello Quagliata, che sta ancora celebrando quanto fatto nella vittoria della squadra di calcio a 11. Sarà assente Novello, mentre è in dubbio Paolucci per influenza. «Vogliamo chiudere con una vittoria - spiega Umberto Di Maio del Qco - che ci potrebbe proiettare al 5 posto per un eventuale domanda di ripescaggio (District Seven permettendo). Daremo il massimo per i 3 punti».

Difficile trasferta, invece, per l’Atletico, di scena domani alle 16 sul campo del Fabrica, che deve vincere assolutamente per poter centrare la promozione in serie C1. Gli occhi della squadra di Massimo Pierantoni sono tutti rivolti a sabato prossimo, quando ci sarà la fondamentale gara di Coppa Lazio contro l’Ulivi Village, alle 16 al San Liborio Stadium, che rappresenta l’unico snodo per i gialloblu, già salvi da qualche settimana. «Per l'ultima gara di campionato - dichiarano dall'Atletico - visti i tanti big indisponibili tra infortuni e lavoro, saremo costretti a convocare molti atleti della nostra U21, soprattutto puntiamo di presentarci al meglio ed al completo nel ritorno di Coppa Lazio, manifestazione a cui teniamo molto, e, perché no, provare a raggiungere la final four che ci ha visti protagonisti lo scorso anno fino all'ultimo atto, un risultato che può essere utile ed una buona vetrina in ottica ripescaggi in C1 nella prossima stagione. Il campionato è al suo epilogo, e purtroppo non ci ha regalato molte gioie che speravamo ad inizio stagione, complicandosi a nostro parere proprio nel momento in cui dovevamo accelerare, le tre sconfitte consecutive nell'ultima di andata in casa proprio con il Fabrica futsal, la prima di ritorno con il Progetto Futsal e la trasferta di Anguillara, sono state il primo campanello di allarme, a cui hanno seguito due lampi positivi nel derby e Vignanello, ma poi la brutta sconfitta in casa con il fanalino di coda Ronciglione ha sancito la fine di ogni nostra velleità. Da lì in poi dopo le dimissioni dell' allenatore, l' umore non altissimo nello spogliatoio, non ci ha permesso di ritrovare subito una striscia positiva di risultati. Fortunatamente grazie alla determinazione e attaccamento alla maglia dei nostri ragazzi ed al buon lavoro di mister Massimo Pierantoni, siamo riusciti nelle ultime sei gare a disposizione a trovare due vittorie importantissime in trasferta ed un buon pareggio in casa con il Vallerano punti che ci hanno permesso di raggiungere l'obiettivo minimo».

