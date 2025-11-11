«Ci godiamo il primo posto solitario in Serie B Nazionale; è il risultato del lavoro di tutta la società, dello staff tecnico e soprattutto dei ragazzi che anche tra le difficoltà hanno saputo essere professionisti esemplari e stanno raccogliendo i frutti del loro impegno quotidiano». Inizia così una nota social della Futsal Academy, in questo una delle società che sta andando meglio in tutto il panorama sportivo civitavecchiese. Il club del presidente Elso De Fazi non si gode solo la grande partenza nel campionato di serie B da matricola, ma annuncia anche che non sono previste variazioni in uscita per la rosa.

«Ci teniamo a comunicare ufficialmente – spiegano i rossoblù – che in questa stagione faremo solo mercato in entrata con l’obiettivo di raccogliere il massimo in una categoria impegnativa come è la serie B Nazionale, mantenendo la rosa nella sua totalità. Il cammino è ancora molto lungo ed insidioso e noi vogliamo farci trovare pronti».

Un annuncio, quello della Futsal Academy, che probabilmente si riferisce ad alcune voci circolate in città nelle ultime settimane e che parlavano di un possibile addio di alcuni giocatori che fino a questo momento non hanno trovato molto spazio. Mantenendo l’intelaiatura, l’obiettivo dei rossoblù potrebbe essere anche quello di non accontentarsi di una semplice salvezza, ma fare un campionato più tranquillo.

