Sta diventando sempre più appassionante il cammino della Futsal Academy nella sua prima volta nel campionato di serie B. Ormai da qualche giornata è caccia aperta al primo posto del girone E: l’obiettivo di Santomassimo e compagni è quello di scalzare dal comando l’Ardea. Ma per farlo c’è assolutamente da fare risultato pieno al PalaLevante di Roma questo pomeriggio alle 15, dove i rossoblù incontreranno lo Sporting Hornets. Di fronte al quintetto di mister Di Gabriele una squadra non tra le migliori del lotto, in quanto occupa solamente il quart’ultimo posto in classifica e vuole evitare di dover passare dai playout. Ma sappiamo che l’allenatore ex Santa Marinella non si fida per nulla di gare del genere, nelle quali la Futsal potrebbe calare di concentrazione e vivere giornate come quelle di Ciampino, che non hanno intaccato il percorso, ma che rimangono sicuramente spiacevoli ricordi.

Sabato scorso è giunta una vittoria sul velluto contro la Mirafin: occasione nella quale sono stati roteati tutti i giocatori a disposizione, che hanno potuto mettere in tasca minuti importanti e soprattutto oliare i meccanismi di un gruppo che ha saputo cambiare (e ha anche dovuto farlo per i noti motivi di mercato), nonostante i messaggi ultrapositivi giunti dalla prima metà del campionato. Fuori lo squalificato Lopez e l’infortunato Crescenzo, che sta lavorando per recuperare e rientrerà o per questo sabato o per il prossimo.

«Incontriamo una delle squadre più in salute del campionato – afferma mister Vincenzo Di Gabriele – che viene da una striscia positiva. Andremo lì e sappiamo ci vorrà la partita perfetta per tornare a casa con i punti. Non dobbiamo fare calcoli ormai perché ogni settimana le difficoltà saranno sempre maggiori. Dobbiamo essere umili e intelligenti nel gestire le situazioni».

Sporting Hornets-Futsal Academy sarà arbitrata da una coppia piemontese: Alessandro Pizzardi di Torino e Andrea Riggio di Nichelino. Cronometrista Amine Khalil di Rieti.

