Si conclude con l'ennesima vittoria il 2023 della Futsal Academy nel campionato di Serie C1. All’Ivan Lottatori i nerazzurri hanno sconfitto per 3-2 il fanalino di coda Spes Poggio Fidoni. La gara si era messa bene per il quintetto di Umberto Di Maio, che era andata al riposo avanti per 2-0 con i centri di Pernelli e Moretti. Nella ripresa triplica Giocondo, in una gara che sembrava senza storia. Ma qui i sabini si ricompattano e segnano due reti, riportando in dubbio l'incontro e costringendo i padroni di casa a dover tenere il coltello tra i denti fino al finale. Alla fine grande festa in casa Futsal Academy, per celebrare il Natale, i grandi risultati della prima metà di stagione e per fare gli auguri di compleanno a Luca Bellumori, tra pizza, dolci, musica e cori. Con questo successo la Futsal Academy è quinta in classifica, a -1 dal Santa Gemma e quindi dalla zona playoff. È una sosta benedetta quella di fine anno per la squadra di Umberto Di Maio. I nerazzurri sono arrivati alle ultime gare con tante difficoltà, a causa delle numerose assenze, legati anche ad infortuni. Uno di questo ha riguardato il bomber Simone Mondelli, sfortunato nei primissimi secondi della gara contro il Gap, nella quale ha rimediato una lussazione alla capsula di un dito della mano sinistra. Nonostante il problema, il giocatore era tornato in campo ed aveva segnato il gol del pareggio. Ma ora dovrà restare fermo, anche se probabilmente non salterà nessuna partita e dovrebbe esserci per il 13 gennaio, in occasione della trasferta sul campo de La Pisana di Cristian Trappolini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA