Il sabato che tutta la Futsal Academy aspettava da non si sa quanto tempo. È quello che è pronta a vivere la società del presidente Elso De Fazi, che non baderà nemmeno alla possibilità di una pioggia questo sabato pomeriggio. Questo perché l’appuntamento è da quelli da non perdere, con il primo turno dei playoff, che vedrà la formazione diretta da Vincenzo Di Gabriele ospitare all’Ivan Lottatori lo Zagarolo alle 15, in un confronto in gara secca, sulla distanza dei soli 40 minuti, nei quali scaturirà la squadra che accederà alla semifinale di playoff regionali e che affronterà la formazione che ha conquistato all’ultimo l’accesso alla fase successiva, con in bocca il quarto posto, mentre la Futsal si è piazzata terza e quindi ha ottenuto la possibilità di poter giocare questo fondamentale incontro in casa. Tra l’altro nel pomeriggio di giovedì, per prepararsi al meglio, mister Vincenzo Di Gabriele ha tenuto a rapporto la squadra in una seduta video, dove sono stati studiati pregi e difetti degli avversari. Da quello che si è potuto notare, dovrebbe essere un match nel quale i nerazzurri proveranno, come fatto spesso nel corso del girone di ritorno, a sfruttare le transizioni, nelle quali i civitavecchiesi sono letali con giocatori in grado di spostare l’asse della partita. Lo Zagarolo è una squadra con elementi esperti e tecnici, con un gruppo che prepara in maniera ottima le situazioni di palla inattiva. «Questo pomeriggio saremo al completo - dichiara il mister Vincenzo Di Gabriele - abbiamo lavorato tutta la settimana e siamo pronti per sabato. Ho visto i ragazzi crescere durante l’anno e sono fiero di loro. Affronteremo questa partita a testa alta e onoreremo la maglia fino alla fine». Futsal Academy-Zagarolo sarà arbitrata da Manuel Scarpelli di Cassino e Giuseppe Bagnardi di Roma 2, con il ruolo di cronometrista affidato a Marius Motoc della sezione di Civitavecchia. Niente partita, invece, per il Santa Severa, che ha chiuso la stagione con l’ultimo posto in regular season e, quindi, la seconda retrocessione consecutiva in serie C2. E nella cadetteria ci sarà il terz’ultimo impegno per Atletico e Quartiere Campo Oro, che sono, però, già sicure della salvezza e vogliono comunque chiudere al meglio la loro esperienza in questo torneo. Sfida casalinga per la formazione guidata da Massimo Pierantoni, che alle 15 ospiterà al San Liborio Stadium lo Spinaceto. Con la salvezza ottenuta lo scorso sabato, i gialloblu scenderanno in campo solo per prepararsi in vista della fondamentale gara di Coppa Lazio contro l’Ulivi Village, prevista in corrispondenza del periodo pasquale. Giocherà lontano da casa, invece, il team di Umberto Di Maio, che, sempre alle 15, farà visita al District Seven. Anche qui salvezza fatta, ma i gialloverdi vogliono ottenere il quinto posto, che potrebbe dare delle chance in ottica ripescaggio in serie C1. Infatti i romani sono proprio in alto, con tre punti di vantaggio su Bellumori e compagni, che, in caso di sconfitta, dovranno dire addio ai loro propositi di quinto posto. Dopo il pareggio amaro contro l’Eventi Futsal, i civitavecchiesi vogliono tornare a vincere, con le serie positive che sono state un vero e proprio tallone d’Achille di questa stagione, visto che il Qco non ha mai fatto più di due vittorie consecutive in tutto il corso del campionato. Non saranno presenti gli squalificati Saraceno e Moretti, appiedati per una giornata dal Giudice sportivo, rispettivamente per un’espulsione e per la quinta ammonizione. Non sarà presente nemmeno l’indisponibile Rossi, da valutare anche alcune situazioni riguardanti altri giocatori. «Visto che siamo corti - spiega il tecnico del Quartiere Campo Oro, Umberto Di Maio - darò spazio a chi ha giocato meno, cercando comunque di onorare al meglio la partita. Loro nel girone di ritorno hanno fatto più punti di tutti ed arrivano dalla vittoria in trasferta contro la capolista Anguillara. Il rammarico è che non siamo al completo per affrontare una partita come questa. Ci sarà anche l'insidia del campo, perché giocheremo un terreno molto ridotto. Ma non siamo abbattuti, giocheremo con le nostre forze e proveremo a vincere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA