Il Fregene conferma la sua leadership nel girone C di Promozione con una prestazione di grande solidità e qualità, superando nettamente la Lvpa Frascati nel big match di giornata. Il 5-1 finale consente alla capolista di salire a quota 29 punti, allungando a otto lunghezze il distacco sulla nuova seconda, la Pro Calcio Cecchina. La gara si accende già nei primi minuti, con il Fregene pericoloso al 19' grazie a una combinazione tra Dipilato e Davì. I biancorossi insistono e poco più tardi Sardone sfiora il vantaggio in contropiede, trovando però un attento Siccardi pronto a deviare in angolo. Nonostante le occasioni dei padroni di casa, è la Lupa Frascati a rompere l’equilibrio al 34': Cinaglia sfrutta un varco lasciato dalla difesa e, con una spettacolare rovesciata, firma lo 0-1. Il colpo non abbatte il Fregene, che reagisce con decisione. Al 44' Davì ristabilisce la parità, e appena un minuto dopo Sardone completa la rimonta, fissando il 2-1 prima dell’intervallo. Nella ripresa gli uomini di mister Natalini dilagano. Al 64' Cardiero, con il numero sette sulle spalle, finalizza una manovra corale e porta i suoi sul 3-1. I fregenesi controllano il ritmo e colpiscono ancora alla mezz’ora: stavolta è Zambrini a trovare la via della rete, firmando il 4-1. Nel finale c’è gloria anche per Scifoni, che all'89' trasforma un calcio di punizione con freddezza, chiudendo definitivamente i conti sul 5-1. Una vittoria autoritaria che lancia ulteriormente il Fregene, sempre più padrone del campionato. Domenica prossima i biancorossi saranno impegnati in trasferta, sul campo del Palocco, con l’obiettivo di proseguire la loro corsa in vetta.

IL TABELLINO. Fregene-Lvpa Frascati: 5-1.

Marcatori: 34' Cinaglia (L), 44' Davì (F), 45' Sardone (F), 54' Cardiero (F), 75' Zambrini (F), 89' Scifoni (F).

Fregene: Pacelli; Guagliano, Sardone (80' Vissani), Bloise, Attardo, Stendardo, Cardiero, Zambrini (89' Gonnelli), Dipilato (90' Gallinari), Scifoni, A. Davì (67' Di Vilio). A disposizione: Cilli, GIontella, Poliziani, Greco, Di Florio. Allenatore: Mauro Natalini.

Lvpa Frascati: Siccardi; Potenziani, Capolei, D'Andrea (63' Marianelli), Giannelli, Falcioni, Dianetti, Proietti, Cinaglia, Falanga, Muzzi (63' Cioffi). A disposizione: Lindquist, Consoli, Dianetti, Gioacchini, Pagliarini, Della Volpe, Spoletini. Allenatore: Gioacchini.

Arbitro: Angelo Folcarelli di Frosinone. Assistenti: Alessandro Palmigiano di Ostia Lido e Giulio Pancani di Roma 1.

