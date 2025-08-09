Alessio Giordano

Il Fregene Maccarese si muove sul mercato in entrata e piazza due importanti innesti in vista del campionato di Promozione 2025-2026.

Agli ordini di mister Natalini arrivano il centrocampista Marco Zambrini e il difensore Simone Bloise, due profili giovani ma già con esperienza alle spalle, pronti a dare il loro contributo alla causa biancorossa.

GIOVANI MA CON TALENTO DA VENDERE

Marco Zambrini, classe 2002, è un centrocampista con buone doti tecniche e visione di gioco. Cresciuto nel settore giovanile del Carpi, dove ha militato nell'Under 17, ha successivamente vestito le maglie di Cynthia, Monterosi, Real Monterotondo, Civitavecchia e Grifone Calcio.

Un percorso di crescita costante che lo ha portato oggi a Fregene, dove è pronto a mettersi in mostra e a diventare una pedina importante dello scacchiere.

Dall'altra parte, nella retroguardia difensiva arriva Simone Bloise, classe 2006, proveniente dal Trastevere. Giovane ma già ben strutturato fisicamente e tatticamente, rappresenta un investimento per il futuro ma anche una risorsa immediata. Con questi due nuovi acquisti, il Fregene Maccarese dimostra ancora una volta di voler affrontare la prossima annata con ambizione e progettualità, puntando su profili motivati e di prospettiva.

