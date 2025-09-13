Il Fregene si prepara a scendere in campo per un altro intenso weekend di calcio, con la consapevolezza di avere un piede e mezzo al prossimo turno di Coppa Italia Promozione. Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, allo Stadio Giorgio Castelli di Roma, i ragazzi di mister Natalini affronteranno la Virtus Pionieri nella gara di ritorno dei trentaduesimi di finale.

La sfida d’andata, giocata all'Aristide Paglialunga una settimana fa, ha visto i freginesi imporsi con un rotondo 4-0, ipotecando di fatto la qualificazione. Un risultato che lascia poco spazio ai dubbi, ma che non deve indurre a facili rilassamenti: la concentrazione dovrà rimanere alta fino all’ultimo minuto per evitare brutte sorprese e confermare la solidità mostrata sin qui. La formazione biancorossa, ha dimostrato carattere, qualità e organizzazione, elementi che saranno fondamentali anche nei prossimi impegni stagionali. L’obiettivo è dare continuità al percorso di crescita, sia in termini di risultati che di gioco.

La mente, però, è già proiettata anche all’esordio in campionato. Domenica 21 settembre, infatti, il Fregene affronterà il Monte San Biagio nella prima giornata del campionato di Promozione 2025-2026. Un appuntamento atteso con grande entusiasmo, che darà ufficialmente il via alla corsa verso i piani alti della classifica.

Intanto, però, c’è da chiudere il discorso coppa. E farlo nel modo giusto, con la stessa fame e determinazione che hanno permesso alla squadra di mettere al sicuro il risultato nella gara precedente.

Ale. Gi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA