Una 12esima giornata di campionato anche per il Fregene, protagonista di un cammino decisamente diverso rispetto ai “cugini” del Fiumicino. La formazione biancorossa, inserita nel girone C di Promozione, arriva al turno domenicale da capolista solitaria, forte di un margine di otto punti sulla seconda e della convincente vittoria per 5-1 ottenuta contro la Lvpa Frascati. Gli uomini di mister Natalini vivono un momento d’oro: gioco, risultati e identità stanno facendo del Fregene una delle squadre più solide e continue dell’intero torneo. La trasferta che li attende, però, nasconde insidie. Sul loro cammino ci sarà infatti il Palocco, formazione che occupa il penultimo posto della classifica e reduce dal ko esterno contro il Nettuno. Nonostante la posizione complicata, il Palocco non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale. La gara interna rappresenta per i padroni di casa un’occasione importante per provare a invertire la rotta e rilanciarsi nella corsa salvezza, sfruttando il fattore campo e la necessità di fare punti. Il Fregene, dal canto suo, dovrà mantenere alta l’attenzione. Affrontare una squadra ferita e bisognosa di risultati potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. Serviranno concentrazione, ritmo e la capacità di imporre sin da subito il proprio gioco per confermare la leadership e dare continuità all’ottimo momento. Come sempre, il verdetto spetterà al campo: i biancorossi vogliono continuare a correre, il Palocco sogna il colpo che può rianimare la stagione.

