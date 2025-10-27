Continua la marcia trionfale del Fregene nel girone C di Promozione, che dopo il successo di misura sul campo dell’Atletico Latina supera anche il Nettuno con un convincente 2-0. I biancorossi, davanti al pubblico dell'Aristide Paglialunga, ottengono una vittoria che permette a loro di restare così a punteggio pieno dopo sei giornate, salendo a quota 18 punti. La prima frazione di gioco non è delle più brillanti per i padroni di casa, che in alcuni frangenti subiscono l’iniziativa del Nettuno. Al 22’ mister Natalini è costretto al primo cambio: fuori Simone Davì, fermato da un infortunio, dentro Guagliano. Il Fregene crea un paio di buone occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. Nella ripresa la musica cambia. Al 47' Scifoni sblocca il match, finalizzando una splendida azione corale rifinita da Rizzitelli e Zambrini. Trovato il vantaggio, i biancorossi prendono in mano il gioco e al 54' trovano il raddoppio con una prodezza di Vissani: il centrocampista intercetta un rinvio corto della difesa ospite e lascia partire un destro potente che si insacca all’incrocio. Il passivo finale certifica la superiorità fregenese, che chiude il match senza soffrire. Domenica 2 novembre, sempee tra le mura amiche, andrà in scena un appuntamento da non perdere: il Fregene ospiterà la Pro Calcio Cecchina, seconda forza del girone, reduce da una sconfitta casalinga contro il Cisterna.

©RIPRODUZIONE RISERVATA