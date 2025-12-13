Una gara da mettere subito sul binario migliore, per evitare pensieri negativi di qualsiasi genere e continuare con la politica dello spazio per le più giovani del gruppo. Il girone d’andata della Flavioni nel campionato di serie A2 termina con una gara che sembra abbordabile.

Alle 16 al PalaSport Insolera-Tamagnini fischio d’inizio per il confronto con le toscane di La Torre, formazione proveniente da Pontassieve, con tante giocatrici che lo scorso anno facevano parte del Mugello. La Flavioni ha bisogno di riscatto dopo il doppio ko maturato negli scontri diretti e ora se la dovrà vedere con l’ultima della classe, che fino a questo momento ha collezionato solamente sconfitte. Flavioni-La Torre sarà arbitrata da Giuseppe Galbiati di Capua e Ferdinando Carmine Malafronte di Scafati.

