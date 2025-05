Solo 60 minuti per superare in classifica il Romagna e ottenere il secondo posto, che potrebbe decretare il ritorno della Flavioni in serie A2. Questo l’obiettivo per la squadra di Patrizio Pacifico nell’ultima giornata della fase Eccellenza. Ancora tante le assenze per la Flavioni, che non avrà le indisponibili Chiara Bonamano, Mara Bonamano, Bartoli, Cirilli e Muolo, oltre all’infortunata Rotelli. Alle 19 gialloblu di scena al PalaBoschetto di Ferrara contro l’Ariosto, formazione che non ha più niente da chiedere al campionato, ma che all’andata giocò un brutto scherzo, andando a vincere al PalaSport Insolera-Tamagnini. Chi invece ha da giocarsi tutte le carte a disposizione è proprio il team capitanato da Federica Ferretti, ora al terzo posto, con un punto di distacco dal Romagna. Per salire sulla seconda piazza, non dipenderà solo dalle civitavecchiesi, che, ovviamente, dovranno fare risultato in terra emiliana, ma dovranno sperare anche nella sconfitta del Romagna in casa contro il Tushe Prato, già sicuro del primo posto. Questo incontro, però, si disputerà oggi nel pomeriggio, quindi la Flavioni entrerà in campo sapendo già il risultato della diretta rivale. Giocare in serie A2 potrebbe consentire alle giovani del gruppo di migliorarsi e proseguire la loro crescita.

