Ultima sfida casalinga di questa stagione di serie B per la Flavioni. Gli impegni del PalaSport Insolera-Tamagnini terminano con un impegno di domenica mattina, con il sette di Patrizio Pacifico che ospiterà alle 12 il Camerano. Dopo qualche settimana di pausa, riprende la fase Eccellenza del campionato, con i posti a disposizione per accedere alla serie A2 che rischiano di scendere da due ad uno. Infatti il Tushe Prato sembra aver fatto il vuoto ed ha accumulato un +7 nei confronti della squadra di Patrizio Pacifico, al momento terza, anche se con una partita in più da giocare. Dopo la rocambolesca sconfitta contro l’Ariosto, Ferretti e compagne hanno bisogno di riscatto per non perdere terreno, anche perché anche il Romagna non si sta facendo trovare impreparato ed è secondo con un punto di margine sulle civitavecchiesi. Invece il Camerano sembra lontano dai giochi, ma non va snobbato, perché all’andata ha imposto il pareggio alla Flavioni, che a pochi minuti dal termine stava rischiando la sconfitta e solo grazie ad un ritorno speciale era riuscita a raggiungere il punteggio di parità. Saranno ancora assenti Bartoli, Rotelli e D’Antò, che da tempo non possono essere schierate in campo. La Flavioni non arriverà al meglio della forma a questo match, per via della mancanza di costanza negli allenamenti.

Intanto il Consiglio Federale della Figh ha ufficializzato la nomina di Patrizio Pacifico a Head of Performance, un incarico triennale pensato per guidare la preparazione atletica delle Nazionali Senior e Giovanili e sostenere la crescita del movimento italiano. Il progetto punta a elevare gli standard della pallamano italiana e si sviluppa su più livelli. La prossima settimana il tecnico civitavecchiese sarà operativo per il primo appuntamento ufficiale, al fianco del nuovo Head Coach Bob Hanning, in occasione delle partite di qualificazione agli EHF Euro 2026: l’8 maggio a Fasano contro la Spagna e tre giorni dopo trasferta a Kraljevo con la Serbia. Incontri decisivi che vedranno l’Italia giocarsi l’accesso alla fase finale contro due avversari di primo livello. «Ringrazio la Federazione – dichiara Patrizio Pacifico - che continua a credere nel mio percorso e in questo progetto, e un pensiero speciale va al mio mentore Carlo Buzzichelli, da cui ho appreso i principi e la cultura della preparazione atletica internazionale».