CIVITA CASTELLANA - In piena fase la preparazione della Flaminia Calcio che dopo il buon test di mercoledì scorso Zcontro la Favl Cimini Viterbo ha alzato l’asticella nella sfida di sabato con il largo 3-0 interno contro la Lazio Primavera. Per la compagine rossoblu ha sboccato la situazione Sirbu al 5’ del primo tempo e poi nella ripresa Ancillai ed Igini hanno perfezionato il tris. Buone trame di gioco e Flaminia che sta dimostrando anche di migliorare sulla tenuta atletica. Questa la compagine rossoblu schierata in campo: De Fazio, Bruno, Borgo, Penchini, Benedetti, Mazzon, Sirbu, Rossi, Maiaccari. A disposizione ed entrati nel corso della ripresa Faralli, Ledda, Mariani, Igini, Paramatti, Pagano,, Paun e Mattei. Ieri la squadra è nuovamente tornata ad allenarsi ed oggi alle 17,30 a Canepina è previsto un test contro la Sorianese. Poi a conclusione di qusto periodo iniziale della preparazione ci sarà uno stop-pausa di tre giorni in occasione del ferragosto con la compagine che tornerà a radunarsi il 17 agosto quando si proseguirà con tutte sedute quotidiane che porteranno la Flaminia all’esordio in Coppa Italia.

Under 19 – Ufficializzato anche il girone H del campionato Juniores Nazionale con la compagine rossoblu allenata da mister Sperduti che è stata inserita nel raggruppamento che comprende queste formazioni: Ostia Mare, Real Monterotondo, Roma City e Trastevere, le toscane Siena, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Terranuova Traiana, Sangiovannese, Aquila Montevarchi e le tre umbre Orvietana, Fulgins Foligno e Sporting Trestina. Campionato che prenderà il via dal 14 settembre. Al.Giu.Vir.

