Con il morale rinfrancato dall’importante vittoria casalinga nell’anticipo di sabato contro lo Sporting Trestina la Flaminia Calcio riprende i suoi allenamenti in vista del match-derfby di domenica prossima sul terreno di quell’Orvietana che reduce dall’impresa sul campo del Seravezza Pozzi (2-1 in casa della seconda in classifica) e dall’alto del suo eccellente settimo posto in graduatoria va annoverata tra le sorprese di un girone E dove la capolista Livorno incomincia a intravedere lo striscione del traguardo forte del + 13 sulla Fulgens Foligno, seconda in classifica. Con la cura di mister Nofri la Flaminia sta andando avanti a step ed è fondamentale che Ciganda e compagni siamo riusciti a dare continuità contro gli umbri del Trestina alla vittoria di sette giorni prima contro quel Ghiviborgo che prosegue nel suo campionato da “tutto o niente” con 12 vittorie, 10 sconfitte e 2 pareggi e che dopo aver perso per 3-0 in casa contro la Flaminia domenica si è subito riscattato vincendo per 2-1 sul terreno del Poggibonsi. Flaminia concentratissima con il tecnico umbro che ha finalmente trovato la quadratura di una difesa imbattuta da 180 minuti e che sembra adesso offire maggiori garanzie. Domenica prossima ad Orvieto saranno disponibili Lisari e Benedetti, assenti contro il Trestina perché squalificati e maggiori possibilità di soluzioni quindi per lo staff tecnico. Intanto i rossoblu sono risaliti al terz’ultimo posto che al termine del campionaro garantirà i play out ed hanno abbandonato l’anticipaticissimo penultimo posto. La strada della salvezza diretta è irta di difficoltà visto anche i risultati delle altre e in particolare del San Donato Tavernelle vittorioso a San GiovanniValdarno e dell’Ostia Mare passata sul campo del Figline ma con 10 partite e 30 punti ancora a disposizione tutto è ancora possibile.