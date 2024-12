VITERBO - Conclusa la seconda settimana di preparazione della Flaminia Calcio e la prima della Favl Cimini Viterbo. In casa Flaminia dopo il lavoro svolto sul sintetico di Ronciglione la truppa rossoblu si trasferisce a Canepina dove lavorerà questa settimana e dove mercoledì disputerà un incontro amichevole proprio contro la Fc Viterbo.

Flaminia che sta completando l’organico in questa parte finale di mercato e che in settimana ha sostenuto il suo primo test perdendo di misura per 3-2 nell’amichevole giocata sul terreno del Cynthia Albalonga. Ieri sgambatura in famiglia per la Fc Viterbo che sta definendo la rosa con i necessari accorgimenti e che con qualche movimnento in uscita ed in entrata in attesa del gruppo definitivo che cercherò di ben figurare nel prossimo campionato di Eccellenza. In settimana si attende da parte del Cr Lazio l’organico delle 36 squadre che saranno spalmate nei due gironi A e B del campionato di Eccellenza 2023/2024. Da martedì 6 agosto scatterà anche la fase del raduno per la Sorianese che sarà la seconda rappresentante del calcio della Tuscia nel principale campionato dilettantistico regionale. I cimini del riconfermatissimo mister Stefano Del Canuto torneranno a sudare con gran parte del gruppo che è reduce dalla bellissima affermazione nel campionato di Promozione e che in settimana ha annunciato gli arrivi di due giocatori provenienti dal campionato dell’Eccellenza Campana, i difensori Sebastian Pistoia, classe 1999 e Gerardo Vitali del 2003. Ora si attende l’arrivo di una punta centrale per definire completamente la rosa.

Al.Giu.Vir.