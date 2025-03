CIVITA CASTELLANA – Flaminia agli ultimi aggiustamenti in vista della gara di domenica sul campo del Seravezza Pozzi nella gara valida per la 27esima giornata del campionato di serie D. L’harakiri di sabato scorso al Madami contro il fanalino di coda Fezzanese non lascia grosse alternative alla compagine di mister Nofri di andare a cercare la vittoria sul terreno della seconda forza del campionato anche perché con un solo punto non si andrà troppo lontano visto l’attuale penultimo posto in graduatoria con 3 punti di ritardo dallo Sporting Club Trestina e i due soli punti di vantaggio nei confronti della Fezzanese, fanalino di coda del girone. Nel prossimo turno tra l’altro si giocherà proprio Fezzanese e Sporting Trestina che si sono accordate per disputare il loro match mercoledì 12 marzo alle 14,30. Campionato che poi nel successivo fine settimana tra il 15 e 16 marzo osserverà un turno di riposo previsto in sede di stesura del calendario. Dal programma di questa domenica sarà rinviata anche la sfida tra Siena e Terranuova Traiana che giocheranno il recupero sabato 15 marzo. Ai box quindi le principali rivali della Flaminia nella corsa alla salvezza dove la graduatoria dal tredicesimo posto sino all’ultimo è la seguente: dentro alla griglia dei play out San Donato Tavarnelle e Aquila Montevarchi con 31 punti (Sangiovannese a 31 ma al momento con la salvezza diretta per la migliore posizione nella classifica avulsa), Terranuova Traiana 28; Sporting Trestina 26, Flaminia 23 e Fezzanese 21. All’andata tra Flaminia e Seravezza Pozzi nel match giocato lo scorso 3 novembre fini 1-1 con rete di Casoli per i civitonici e pareggio nel finale di Turini per gli ospiti.