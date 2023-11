Altro giro per le nostre compagini di serie D ed Eccellenza. Dopo le “fatiche” del turno infrasettimanale oggi nella decima giornata del girone G della serie D la Flaminia (10)ospita la Boreale, fanalino di coda del girone in quello che di fatto è al momento uno sconto diretto che mette in palio i punti salvezza vista la precaria posizione in graduatoria delle due compagini. Flaminia che per l’ennesima volta nel contesto di questi primi due complicati mesi di campionato cerca quella continuità che sinora non ha mai avuto visto che i 10 punti conquistati sui 27 avuti a disposizione sono un bottino veramente “magro” per quelle che erano le aspettative della società. Calcio d’inizio al Madami alle ore 14,30 per un turno che si completa con questi confronti: oggi, ore 14,30 Atletico Uri (13)-Cynthia Albalonga (14), Sarrabus Ogliastra (20)-Budoni (12), Gladiator (7)-Cassino (11), Ischia (11)-Sassari (15), Ardea (10)-Cavese (21), Nocerina (13)-Anzio (11), Ostia Mare (11)-San Marzano (11) e Trastevere (9)-Romana (9). Siamo invece all’undicesima giornata nel girone A di Eccellenza e cerca la prima vittoria esterna contro il Ladispoli (5) la compagine del Fc Viterbo (17) che si è rilanciata con la vittoria interna di mercoledì contro il Rieti Amatrice proietandosi verso le zone nobili della classifica. Oggi alle 11 i gialloblu di mister Nardecchia cercano di infrangere il loro “maledetto” tabù esterno fatto di 3 pareggi e 2 sconfitte andando ad espugnare il “Sale” di Ladispoli dove troveranno a sfidarli l’allegra e giovanissima brigata dell’ex mister Lillo Puccica, nella passata stagione alla conduzione della Favl Cimini . Vittoria che sulla carta è alla portata di un Fc Viterbo che dovrebbe presentarsi in campo con la stessa formazione che nel turno infrasettimnnale ha battuto per 2-1 il Reti. Academy Ladispoli al terz’ultimo posto con solo 5 punti e il bilancio di una vittoria, un pareggio e 7 sconfitte. Questo il programma completo della giornata in Eccellenza. Oggi ore 11 Audace 1919 (4)-Astrea (16), Aurelia Antica Aurelio (18)-Villalba (9), Montespaccato (16)-Luiss (14), Romulea (15)-Citizen Academy (8), Valmontone (16)-W3 Maccarese (18). Alle 11,15 Campus Eur (21)-Aranova (14). Nel pomeriggio alle 14,30 Civitavecchia (13)-Pescatori Ostia 4) e Rieti (19)-Pomezia (21). Il calendario è quindi dalla parte del Fc Viterbo. Al.Giu.Vir.

