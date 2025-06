Adesso è arrivata anche l'ufficialità. Se ne parlava già da qualche tempo a questa parte, ora la notizia che si vociferava è divenuta reale. Fabio Desideri, tecnico dell'Under 19 del Fiumicino è stato confermato per la stagione 2025-2026. Un'annata, quella da poco andata in scena, che ha visto i suoi ragazzi piazzarsi ad un modesto settimo posto in classifica. La posizione maturata nel girone A appartenente alla categoria Juniores Élite, ha rispecchiato quanto espresso dai fiumicinesi.

Una posizione di classifica più vicina alla zona play-out che a quella playoff, con i rossoblù che senza ombra di dubbio non sono riusciti ad esprimere tutto il loro potenziale in un campionato dalle molteplici facce. Alti e bassi conditi però da alcune splendide prestazioni, dovute in più di un'occasione grazie alle 11 reti messe a segno da Maduka.

Desideri, non appena comunicatagli la decisione in questione, ha rilasciato ai canali ufficiali del club aeroportuale le seguenti dichiarazioni: «Continuiamo un lavoro cominciato l'anno scorso. Il gruppo ha ampi margini di miglioramento e ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque. L'obiettivo è provare a toglierci belle soddisfazioni».