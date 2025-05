Il Fiumicino fa il primo acquisto per la stagione 2025-2026. Cristiano Trinchi, centrocampista rossoblu già da qualche anno, rimarrà nonostante la retrocessione in Promozione. La società aeroportuale, dopo aver disputato una stagione ben al di sotto le aspettative, ha come unico obiettivo quello di tornare in Eccellenza nel minor tempo possibile. In che modo? Blindando i propri pezzi pregiati e ripartendo da loro. E questo è il caso di Trinchi, che in occasione della prossima annata vestirà per il terzo anno di seguito la casacca del Fiumicino. Nel campionato appena andato in scena, il calciatore - grande leader tecnico e carismatico - ha messo a segno 3 reti totali in 8 presenze. Il calciatore in questione, attraverso i canali social della compagine fiumicinese, ha voluto esprimere tutta la sua felicità: «Sono contento di continuare a rappresentare questa società. L'obiettivo è combattere per tornare subito nei palcoscenici che questo club merita. Darò sempre tutto me stesso mettendomi a disposizione della squadra, come ho fatto fino all'ultima giornata di questa stagione».

