Momento complicato per il Fiumicino di mister Albano, chiamato questa mattina a ritrovare punti e fiducia davanti al proprio pubblico. Domani alle ore 11, al Pietro Desideri, i rossoblu ospiteranno il Real Campagnano nella sfida valida per la 12esima giornata del girone A di Promozione. La formazione aeroportuale arriva all’appuntamento dopo il ko esterno contro la Nuova Pescia Romana, un risultato che ha aggravato una classifica già difficile: il Fiumicino occupa infatti la terzultima posizione e non conquista i tre punti dal sesto turno di campionato. Un digiuno lungo che pesa sia sul moral sia sulla corsa salvezza, rendendo quello di oggi un match dal valore specifico altissimo. Dall’altra parte ci sarà un Campagnano solido e competitivo, attualmente quinto in classifica. Anche il Real, però, ha qualcosa da riscattare, essendo reduce dalla sconfitta contro la capolista Borgo Palidoro. Una caduta che non ha scalfito il buon percorso stagionale, ma che potrebbe rendere la squadra ospite ancora più determinata a ripartire. Per il Fiumicino la parola d’ordine è reagire: ritrovare compattezza, concretezza e quel successo che manca da troppo tempo. Per farlo serviranno concentrazione e una prova di carattere, soprattutto contro un avversario in grado di mettere in difficoltà chiunque nel girone. Il pubblico del Desideri è pronto a sostenere. Ora tocca alla squadra trasformare questo sostegno in energia per tentare la tanto attesa risalita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA