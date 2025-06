Il mese di maggio e successivamente quello di giugno, nella maggior parte dei casi, sanciscono il termine delle attività agonistiche sportive. In casa Fiumicino il rugby non si ferma mai, nemmeno con l'inizio delle temperature più calde. E infatti, in quel dell'Umbria, di recente è andata in scena la 15esima edizione del “Torneo di Perugia”. Divertimento e soddisfazioni. Una manifestazione rugbistica dedicata ai più piccoli e che coinvolge svariate realtà appartenenti al centro Italia. La compagine fiumicinese, proclamata peraltro “Miglior Società Assoluta”, nel corso dell'incontro ha visto maturare una serie di risultati positivi figli di ottime prestazioni eseguite dal proprio settore giovanile. In modo particolare spicca l'Under 6, che addirittura conquista tutte le gare di giornata. Bene anche l'Under 8, che dopo aver disputato un girone in modalità schiacciasassi si ferma solamente in semifinale contro il Montevarchi, perdendo per 3-2. Under 10 eccezionale. Paganica superata 6-4 in finale e trofeo in bacheca. Stesso discorso per l'Under 12, che batte però con un secco 3-0 il Sacro Cuore Pompei. Chiude l'Under 14, che nonostante i successi con Perugia e Nuova Roma, esce sconfitta 2-0 dal Tirreno.

