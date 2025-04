Il conto alla rovescia è finalmente cominciato.

Manca sempre meno ad un nuovo doppio appuntamento per le giovani rossoblu del Fiumicino Calcio.

All'interno dei rispettivi centri sportivi e in occasione di due date differenti, la società aeroportuale ospiterà la Festa della Mamma Cup.

Il torneo federale one day, andrà in scena precisamente sabato 3 maggio, quando allo Sporting Center, situato in Via Aldo Quarantotti 50, saranno protagoniste le Under 12 della società.

Dopodiché il giorno seguente, domenica 11 maggio al Piero Garbaglia di Via Redipuglia 2, sarà la volta delle Under 15 a scendere in campo.

Pomeriggi che peraltro, vedranno la partecipazione anche di compagini professionistiche, dalla Lazio alla Roma per poi passare ad altri club più o meno blasonati.

In entrambe le giornate, al costo di 20 euro, le atlete potranno pranzare sul posto. Stesso discorso per i genitori.

