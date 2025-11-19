La stagione riparte con una marcia in più per gli appassionati delle attività in acqua. Il Fiumicino Nuoto, situato in via Rodano, ha annunciato una nuova promozione rivolta a chi desidera rimettersi in forma, con sconti fino a 140 euro. Oltre alla possibilità di ricevere una borsa sportiva o un gadget omaggio. Per chi preferisce una soluzione più leggera, sono disponibili anche pacchetti a partire da 32 euro al mese, per gli abbonamenti annuali. L’iniziativa punta ad avvicinare nuovi utenti alle discipline acquatiche, proponendo un’attività fisica a basso impatto ma altamente efficace. Il centro offre un’ampia gamma di programmi, pensati per rispondere alle esigenze di ogni livello di allenamento: dall’acquagym all’hydrobike, passando per sessioni di interval training e percorsi di tonificazione. Gli istruttori qualificati e l’ambiente accogliente contribuiscono a creare un clima familiare, ideale per chi cerca un luogo dove sentirsi a proprio agio mentre migliora il proprio benessere. La promozione è valida per un periodo limitato e gli interessati possono contattare direttamente la struttura per maggiori informazioni o per assicurarsi l’offerta. 06-6589759 e 380-6528939, questi i recapiti telefonici disponibili.

