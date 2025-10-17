Una vera e propria festa dello sport è in arrivo a Fiumicino. Da lunedì 20 a domenica 26 ottobre, il centro sportivo Fiumicino Nuoto, situato in via Rodano, organizza l’Open Week. Quest'ultima, un’intera settimana di accesso gratuito alle sue attività acquatiche. L’iniziativa, in quel della piscina comunale, è rivolta a persone di tutte le età. Un’occasione imperdibile, per scoprire da vicino la vasta offerta del centro e immergersi (è il caso di dirlo) in un ambiente dinamico, familiare e attento al benessere psicofisico. Durante l’Open Week sarà possibile partecipare a lezioni di nuoto per adulti e bambini, acqua fitness, nuoto libero, corsi preparto in acqua e baby nuoto. Un ventaglio di proposte pensate per soddisfare esigenze diverse: dal principiante assoluto a chi desidera migliorare la tecnica, dalla futura mamma in cerca di relax alla famiglia con neonati, fino agli appassionati di fitness in cerca di un allenamento efficace e a basso impatto. In un periodo in cui lo stress quotidiano si fa sentire sempre di più, l’acqua si conferma un alleato prezioso per recuperare energie e prendersi cura di sé e dei propri cari. E quale momento migliore per iniziare, se non con una settimana totalmente gratuita? Attenzione, però: i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare è possibile contattare il centro al numero 06-6589759 o tramite WhatsApp al 380-6528939.

©RIPRODUZIONE RISERVATA