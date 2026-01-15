Si riaccendono i riflettori sulla Lega Serie A di calcio a 8. Prende ufficialmente il via la fase 2 del campionato, un momento decisivo che definirà il destino delle squadre in corsa. Tra le protagoniste c’è il Fiumicino, pronto a tornare con determinazione e ambizione. I rossoblu sono stati inseriti nella fascia C, un girone complesso e altamente competitivo che vedrà il Fiumicino confrontarsi con otto avversarie provenienti dai diversi raggruppamenti della prima fase: tre club della fascia A, tre della B e due della stessa fascia C. Un mix che garantisce equilibrio, intensità e spettacolo. Il calendario metterà di fronte il Fiumicino Calcio a 8 a compagini di grande valore come Ferratella C8, Lupa Castelli, San Paolo C8, Configno 1971, Eur C8, Pepe Tuscolana, Panthers C8 e Magnitudo Fccg. Otto partite, otto battaglie sportive che richiederanno concentrazione massima, spirito di sacrificio e unità di gruppo. La squadra arriva a questa fase con la consapevolezza del lavoro svolto finora e con la voglia di dimostrare il proprio valore sul terreno di gioco. Ogni match sarà una finale, ogni punto peserà nel cammino verso gli obiettivi stagionali. Ora è tempo di prendersi la scena, e di lasciar parlare il campo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA