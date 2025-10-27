Tre punti dal valore doppio, per la classifica e per l’autostima. Il Fiumicino ritrova il sorriso dopo settimane complicate e inaugura nel migliore dei modi l’era Albano, superando la Fonte Meravigliosa al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni. Quest'ultima, valevole per la sesta giornata del girone A di Promozione, si è rivelata una vittoria sporca, sofferta, ma voluta con tutte le forze, rappresentante la possibile svolta della stagione rossoblu. Dopo il pesante 0-6 incassato nel derby con il Borgo Palidoro e il conseguente esonero del tecnico Lodi, la squadra aeroportuale si è ricompattata, trovando finalmente la solidità e la determinazione che finora erano mancate. Sotto la nuova guida di mister Paolo Albano, i fiumicinesi hanno mostrato un atteggiamento completamente diverso: squadra corta, grintosa, pronta a soffrire e a ripartire nei momenti difficili. Il vantaggio arriva in avvio di gara con Munaretto, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva avversaria e a sbloccare l'incontro. Poi tanto cuore, sacrificio e difesa organizzata per contenere le offensive dei padroni di casa. Il Fiumicino stringe i denti, resiste e, proprio allo scadere, trova il gol che chiude i conti con Lombardi, glaciale sotto porta per lo 0-2 finale. Prossimo appuntamento, domenica 2 novembre, sempre in trasferta ma sul terreno di gioco del Tolfa.

