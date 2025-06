La finestra estiva di calciomercato, in vista della stagione 2025-2026 di Promozione, si infiamma sempre di più in casa Fiumicino. Dopo una serie di riconferme, nella giornata di ieri è stato ufficializzato anche il primo acquisto: il classe 1991 Simone De Martino. Quest'ultimo, arrivato a titolo definitivo, è un giocatore di esperienza che ha fatto della grinta la sua forma. Nel calcio moderno, dominato da tattiche raffinate e costruzioni dal basso, c’è ancora spazio per quei giocatori “vecchio stampo” che non temono il duello e che mettono il cuore prima del piede. De Martino, romano di nascita e difensore per vocazione, rappresenta perfettamente questa categoria.

DALLE PRIME ESPERIENZE ALLA SERIE C. La carriera prende forma nei primi anni 2010, quando si affaccia al professionismo con la maglia dell’Arezzo. È con i toscani che esordisce nell'attuale Serie C. Nel 2014, sette presenze che rappresentano un primo assaggio del calcio che conta. Ma è nella Serie D che Simone costruirà il cuore del suo futuro, diventando un punto fermo per molte squadre del panorama laziale e centro-italiano.

LATINA, OSTIAMARE E LE BATTAGLIE IN SERIE D. Dopo un’esperienza fugace alla Lucchese, approda al Latina nel 2017. Con la maglia nerazzurra arriva anche il suo primo gol ufficiale, segnato il 6 maggio 2018, in una stagione dove dimostra tutte le sue qualità: forza fisica, lettura difensiva e dedizione assoluta. Il passaggio all’Ostiamare, nel 2019, conferma il suo status: è uno dei leader dello spogliatoio, apprezzato per la serietà e la disponibilità a sacrificarsi per la squadra.

LA SALVEZZA DA PROTAGONISTA CON IL RIETI. Il 2021 segna un’altra tappa importante: De Martino veste la maglia del Rieti, in una stagione difficile ma culminata con una salvezza che ha il sapore dell’impresa. Con 29 presenze, è tra i protagonisti assoluti del campionato: guida la difesa con autorità, diventando un punto di riferimento per una rosa giovane e affamata.

MATURITÀ E LEADERSHIP. Nel 2022 sposa il progetto del Nuova Florida, oggi NF Ardea, dove colleziona 23 presenze e taglia il traguardo delle 50 presenze in Serie D. Nell’estate del 2023, arriva la chiamata dell’Anzio, club ambizioso che punta anche sulla sua esperienza per affrontare un campionato complesso. Fin da subito, si dimostra una pedina fondamentale, dentro e fuori dal campo a tal punto di vestire dall'imminente stagione la casacca del Fiumicino.

