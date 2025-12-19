Sulla scia emotiva delle ultime giornate e con l’obiettivo di regalarsi un Natale più sereno, il Fiumicino si prepara ad affrontare la 15esima giornata del girone A di Promozione. Domenica mattina alle ore 11 i rossoblu saranno impegnati in trasferta contro l’Urbetevere, fanalino di coda del campionato, in una sfida che nasconde più insidie di quanto la classifica possa suggerire. La squadra allenata da mister Albano arriva all’appuntamento rinfrancata dal successo ottenuto nel recente turno infrasettimanale contro l’Olimpus Roma, una vittoria che ha riacceso entusiasmo e fiducia all’interno del gruppo. Tre punti pesanti che hanno permesso al Fiumicino di salire momentaneamente al dodicesimo posto e che rappresentano un’iniezione di energia in vista di una fase cruciale della stagione. Ritrovare continuità lontano dal Desideri è ora fondamentale. La trasferta capitolina, infatti, rappresenta un banco di prova importante per capire le reali ambizioni degli aeroportuali, chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere. Si respira voglia di riscatto e determinazione. La scintilla scattata mercoledì non può spegnersi ora: l’obiettivo è chiudere il 2025 nel miglior modo possibile, consolidando il percorso di crescita intrapreso. L’Urbetevere, a sua volta - nonostante l’ultima posizione in solitaria - ha dimostrato di avere carattere. Come testimonia il pareggio per 3-3 ottenuto con la seconda forza della classe, il Borgo Palidoro.

