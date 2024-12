Pari e patta fra Borgo Palidoro e Tolfa: è finita 1-1. Domenica mattina si è svolta la 15esima partita del girone di andata del campionato regionale Promozione e a sfidarsi sono stati i padroni di casa del Borgo Palidoro del tecnico civitavecchiese Paolo Caputo e gli ospiti del Tolfa di mister Roberto Macaluso.

La gara è stata contrassegnata da alcune dubbie decisioni arbitrali che hanno in parte penalizzato la squadra tolfetana.

A dirigere la gara è stata Giulia Battista (Roma 1), coadiuvata da Leonardo Guadagni (Rom 1) e Emilio Giulio Leonardo. termine della gara le due contendenti si sono divise un punto ciascuna.

«Il risultato ci va un pochino stretto - commenta a fine match il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso - abbiamo fatto un eccellente primo tempo e siamo stati completamente padroni del campo. Siamo riusciti a creare tante occasioni, ma, purtroppo, non siamo riusciti a sbloccare la partita. Nel secondo tempo, a causa di una svista, l'arbitrale ha concesso un calcio di rigore al Palidoro che non era stato neanche richiesto dalla squadra avversaria: questo per far capire l'entità dell'errore. Siamo, quindi, andati in svantaggio e ci siamo un pochetto innervositi, soprattutto per alcune decisioni della terna arbitrale. Fortunatamente, poi, siamo riusciti a raddrizzare la partita, grazie al gol di Edoardo Fagioli. A seguire abbiamo provato un forcing finale mantenendo comunque il possesso della palla e creando trame di gioco importanti. Non siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno, ciò ci dispiace perché volevamo dare continuità di risultati visto che venivamo da alcune vittorie. Come al solito faccio un grande complimento ai miei ragazzi, perché anche oggi hanno dimostrato quanto valgono e quello che sanno fare. Putroppo abbiamo troppi infortunati la fornazione è rimaneggiata: abbiamo finito la partita con in campo tanti giovani. Ciò ci penalizza nei confronti di squadre molto più organizzate. Cercheremo di rimanere nei piani alti della classifica, ma siamo consci del fatto che ci sono squadre più attrezzate di noi».

In campo per il Tolfa: De Clementi, Roccisano, Salvato, Santi, Bevilacqua, Quinti (39' st De Simone), Nuti, Marziantonio (6' st Vittorini), Fagioli e Pangi (18' st Fagioli). A disposizione: Boriello, Lorenzoni,Vittorini, De Simone, Zucconi e Zambito.

