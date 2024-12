Fine settimana di sorrisi per l’Ikta Gym, che ha organizzato due eventi nel comprensorio. Seconda edizione dei World Record Ikta alla sala Jungle Palace del bowling Time Out, con grande afflusso di pubblico per una serata piacevole all'insegna dello sport e arti marziali, corredata dall'esibizione della scuola di danza Dance for Fly di Desiree Benevieri. Premiate anche le neo cinture Combat. Da Civitavecchia a Tolfa per The best Fighter Ikta Italia, evento patrocinato dalla Libertas. Molti gli atleti provenienti da tutta Italia che si sono dati battaglia nelle regole della kick boxing e free boxing. Professionalità tra istruttori e rispetto tra gli atleti sono stati i punti di forza di un evento diventato ormai un punto di riferimento per molti appassionati di sport da combattimento. L'organizzatore Massimo Brizi ringrazia la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, il consigliere Tiziano Tedesco e tutto lo staff Ikta.

