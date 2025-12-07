Il primo squillo all’Angelo Sale è arrivato, anche se a dicembre, contro l’Atletico Capranica. Finisce 3-0 e il Ladispoli si mette alle spalle un periodo nero, per quanto riguarda almeno le partite casalinghe. Finora, l’Academy, era stato sconfitto sempre, cinque volte su cinque. Il tris ha evidenziato quanto di buono si era visto nella trasferta di Pianoscarano, anche se a Viterbo i rossoblu non avevano ottenuto i punti. In classifica c’è ancora tantissimo da recuperare ma gli uomini di mister Mastrodonato dovranno pensare partita dopo partita. Si parte con Somma tra i pali, Gafuri e Tamburrini sulle corsie esterne e Cruciani e Urbani al centro. In mezzo al campo D’Angeli in tandem con Guerra, ai lati Tasselli e Facecchia con il più mobile Fortuna a supportare la punta Pelizzi. L’avvio è contratto da ambo le parti anche se dopo pochi minuti Guerra reclama un penalty per un tocco di mano. L’arbitro fa proseguire. Al 20’ tirrenici pericolosi su corner ma Calisse alla fine riesce a sventare la minaccia. È un preludio per il gol del vantaggio che arriva 4 minuti dopo quando Tamburrini anticipa tutti di testa su angolo perfetto battuto da D’Angeli. Si sciolgono i tirrenici. Al 35’ Pelizzi colpisce il palo dopo un’azione insistita in area di rigore, sulla ribattuta a porta vuota Facecchia spara clamorosamente alto. Scatenato ancora Pelizzi, il suo è un assist al bacio un minuto dopo ancora per Facecchia che perde l’equilibrio davanti a Calisse. Finisce qui il primo tempo. Nella ripresa tre sostituzioni in una volta per l’Atletico Capranica ma la sostanza non cambia. È il 3’ e Fortuna indovina l’angolino direttamente su punizione: è il raddoppio. Al 14’ Urbani sfiora il tris ancora su palla inattiva. Al 17’ l’ex Pagliuca impegna Somma. Entra fra i tanti Modesti e ci mette poco a guadagnarsi il penalty. Lui stesso lo va a calciare al 44’ per il 3-0 definitivo che fa calare il sipario sul match.

IL TABELLINO. Ladispoli-Atletico Capranica: 3-0.

Ladispoli: Somma, Gafuri, Tamburrini, Guerra (42’ st Barros), Urbani, Cruciani, Facecchia (46’ st Sabbatini), D’Angeli, Pelizzi (30’ st Modesti), Fortuna (23’ st Rodio), Tasselli. A disposizione: Manetti, Villani, Da Soller, Felici. Allenatore: Mastrodonato.

Atletico Capranica: Calisse, Mengoni (1’ st Shahinas), Petroselli, Emili (1’ st Micheli), Temperini, Lo Zito, Cruciani (31’ pt Fimiani L.), Tomassi (1’ st Pagano), Rizzo, Felici (30’ st Martinozzi), Pagliuca. A disposizione: Fimiani J., Musai, Luzzitelli. Allenatore: Nardecchia.

Arbitro: Forte di Albano Laziale. Assistenti: Violante di Ciampino e Cappellini di Roma 2.

Reti: 24’ pt Tamburrini, 3’ st Fortuna, 44’ st Modesti.

NOTE. Ammoniti: Tamburrini e Cruciani (L); Temperini e Tomassi (C).

