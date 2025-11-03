PHOTO
Prima vittoria della stagione per la DM 84 Cerveteri, che con una prova convincente batte in casa il Castel Sant'Elia, grazie a un 3-2 pieno di emozioni. I diemmini passano in vantaggio, già da subito mostrato a centrocampo una maggiore supremazia di gioco. Doppietta di Paloni e un goal di Salvi, regalano al presidente Mataloni la prima vittoria del campionato.
Eppure non era facile contro una squadra tra le più titolate per la vittoria finale, che schierava molti giocatori di spessore, poco incisivi in un campo dove difficilmente le grandi avranno vita facile. Vittoria, quindi, che alza il morale dei giallorossi, pronti alle prossime sfide con l'obiettivo di mantenersi fuori la zona play out.
