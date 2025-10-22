Successo per lo svolgimento della finale prove multiple per la categoria Ragazzi (2012-2013) al campo di Atletica del Moretti-Della Marta, con notizie speciali per la Tirreno Atletica, che ha conquistato il trofeo argento per la squadra femminile e del trofeo bronzo per la squadra maschile. Una corsa, un lancio e un salto con l’aggiunta originale della staffetta 3x600m con partenze ritardate a seconda del gap di punteggio dopo la terza prova.

Elena Riccobello ancora al Pb nel salto in alto con la misura di 1,57m e s aggiudica la prova così come quella dei 60m a ostacoli in 9”82 a cui aggiunge il getto del peso ed è bronzo nella classifica generale. Nella squadra ragazze i punteggi che hanno concorso ad alzare la coppa d’argento sono quelli raggiunti da Sandra De Fazi con il vortex a 32,63m; 3,87m al lungo e agli ostacoli 10”54. primo anno di categoria per Chiara Riccone con i risultati di 29,48 al vortex, alto a 1,27m al Pb e 11”74 agli ostacoli; Erika Bellanca corsa con barriere e vortex anche per lei con i risultati di 11”16 e 26,14m per il salto invece sceglie il lungo fissando il punto a 3,79m.

Alla 3x600m con Riccone-De Fazi-Riccobello si consolida la seconda posizione del podio. Andrea Tavella sale sul podio a 8 piazzandosi in 6^ posizione grazie al vortex lanciato a 54,31m, salto in lungo con la misura di 4,37m e 60Hs in 10”29. Francesco Tofi porta sostegno importante alla squadra partecipando alle gare del vortex-lungo -60m con i riscontri di 29,63m-29,9m-10”12. Staffetta 3x600 con Grossi-Leoncelli-Tavella che parte con il distacco della 5^ posizione con un recupero repentino si portano in terza con la possibilità e felicità di alzare la coppa del terzo gradino del podio.

I risultati individuali delle prove multiple per Francesco Leoncelli sono 44,93m al vortex,3,84m di lungo e 11”34 agli ostacoli; stesse gare scelte da Leonardo Grossi che chiude il rettilineo con barriere in 9”65, al lungo segna la misura di 4.14m e nel vortex 25,09m. Questi 8 ragazzi sono stati i protagonisti di giornata visto che si parla di finale di prove multiple. 12 squadre si sono sfidate in una bellissima giornata di Atletica al “Moretti-Della Marta” in cui parallelamente si sono affiancate le gare extra dei 200m e dei 1000m assoluti e i 600m delle categorie giovanili.

Nella giornata online la diretta Zoom condotta da Paolo Borgiani e Flavio Rambotti referenti federali tecnico di struttura in cui si sono analizzati aspetti tecnici e metodologici delle multiple, si continua così il lavoro intrapreso dal comitato regionale FIDAL Lazio dell’approfondimento all’interno delle gare.

Presente in campo il delegato allo sport Patrizio Pacifico che ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dall’associazione per la promozione dell’Atletica Leggera cittadina in ambito federale e sul territorio e quindi importante cassa di risonanza e benefici per tutta Civitavecchia. Le gare in casa vedono il movimento importante del “dietro le quinte”, staff, tecnici e famiglie che collaborano per la buona riuscita della manifestazione, un ottimo lavoro di squadra che vede sempre più associati voler collaborare alla crescita del movimento.

@RIPRODUZIONE RISERVATA