La scuola calcio Olympia ha festeggiato, come ogni anno, la fine della stagione con la festa di chiusura, che ha visto la partecipazione di oltre 120 bambini delle categorie dal 2020 al 2014. Il momento conclusivo e celebrativo per tutti i bambini tesserati si è svolto nel pomeriggio presso la pizzeria Red Carpet, dove tutti gli iscritti hanno potuto godere di una merenda speciale offerta dalla scuola calcio Olympia. Dopo la merenda, i bambini si sono spostati alla passeggiata della marina di Civitavecchia, dove si è svolta la foto di rito. La scalinata Falcone-Borsellino è stata il luogo ideale per immortalare questo momento speciale, con i bambini che hanno sorriso e fatto pose divertenti davanti all'obiettivo.

«Desideriamo ringraziare il mister Alessandro Zeoli, che ha deciso di fare una nuova esperienza con il calcio dei grandi. Il suo contributo e la sua dedizione in questi 10 anni sono stati fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei nostri giovani atleti. Non ci sono parole per esprimere la nostra gratitudine ad uno dei pilastri del progetto Olympia. Alessandro non smetterà mai di essere un allenatore Olympia perché ne incarna lo spirito. La festa di fine stagione della scuola calcio Olympia è stata un vero successo, grazie alla partecipazione dei bambini. La scuola calcio Olympia si impegna a offrire ai propri giovani atleti un ambiente di apprendimento e di divertimento, e questa festa è stata un'ulteriore conferma di questo impegno. La scuola calcio Olympia è già pronta a iniziare la prossima stagione, la sua decima, con nuovi progetti e nuove sfide. Arrivederci a settembre».

