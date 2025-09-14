Qualche giorno di riposo, da martedì in campo per preparare la prima gara di campionato, la trasferta di Tolfa. I Cervi si concentrano a una trasferta dove in 20 anni hanno vinto in un paio di occasioni. Una sfida ostica, si giocherà davanti a un pubblico passionale, con la presenza di una nutrita rappresentanza di tifosi etruschi, galvanizzati dal primo successo in coppa Italia. Avversario tra i più temibili, costruito per disputare un torneo da vertice.

«Sono una squadra quadrata, con profili di qualità - ha detto Ferretti - Noi faremo la nostra gara, i ragazzi stanno dimostrando di avere testa e forza per affrontare tutti. A Tolfa sono convinto che faremo una bella prestazione. L'importante ora non sono i risultati, è capire che peso abbiamo. Conta la prestazione , è l'inizio di campionato. Tutto può succedere, ci sono valori inespressi, noi dobbiamo avere coraggio e testa».

Per la trasferta di Tolfa, il presidente Andrea Lupi chiama i tifosi. «Ci farebbe piacere la loro presenza domenica prossima, così come è stato a Santa Marinella, dove ho visto ragazzi cantare, sostenerci per tutta la gara - riferisce Lupi - Il loro apporto sarebbe importante, non ci deluderanno, come noi non deluderemo loro».

