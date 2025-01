Per la seconda domenica consecutiva esultano i tifosi della Fc Viterbo e della Sorianese nel girone A dell’Eccellenza. E’ arrivata a nove incontri la serie magica di mister Gardini con 6 vittorie e 3 pareggi e il 2-1 dei gialloblù sul campo della Romulea è una ulteriore dimostrazione di forza di una compagine che di partita in partita sta sempre di più credendo nei suoi mezzi che l’ hanno portata a risalire la corrente dalla zona play out sino al quarto posto condiviso al momento con il Tivoli a 4 punti di distacco dal Civitavecchia, 7 dalla W23 Maccarese e 9 dalla capolista Valmontone tutte squadre che tra l’altro nel girone di ritorno verranno a giocare al Rocchi.Da oggi la compagine del presidente Salaris inzierà a lavorare per preparare la gara interna di domenica contro il Valmontone in quello che sarà il big match della 19esima giornata con l’attuale battistrada che domani sarà impegnata nella finalissima di Coppa Italia contro il Montespaccato. Ed il turno è stato decisamente proficuo anche per la Sorianese di mister Del Canuto che bissando il successo di sette prima contro la Luiss ha battuto il Fiumicino per 3-0 con doppietta di Spolverini e gol di Polidori ed è salita a 24 punti in zona tranquillità . Il miglior viatico per ritrovare fiducia e preparare al meglio le prossime sfide. Domenica trasferta a Roma contro l’Aurelia Antica Aurelio