Se qualcuno aveva ancora un briciolino di speranza per cercare quanto meno di restare in corsa per il secondo posto ogni dubbio è stato fugato con il netto ko rimediato a Rieti dalla Fc Viterbo. Sabini vincenti per 4-0 con doppietta di Alessandro e reti di Rossi e Aversa. Game over per il team di mister Castagnari che in quest’ultima parte della stagione ha avuto una flessione non da poco ricordando il pari per 2-2 a Roma con la Romulea, poi il largo successo interno con l’Aurelia Antica Aurelio a cui hanno fatto seguito lo scialbo 0-0 sul terreno dell’Audace 1919, la sconfitta interna per 1-0 con il Montespaccato e per l’appunto la debacle di domenica a Rieti. Nelle ultime 5 gare soltanto 5 punti ottenuti sui 15 a disposizione e dato significativo 0 gol segnati nelle ultime tre uscite. È il caso di dire game over per sogni e voli pindarici, da salvare quello che c’è da salvare nelle prossime sette gare. Questo il pensiero di mister Castagnari dopo il 90esimo: «Quando perdi 4-0 i commenti su un gol buono o meno, non ci stanno. Devi chiedere scusa per il risultato che forse non c’era. Certo, quella rete poteva cambiare il match. Fino alla rete di Goicoechea c’eravamo e dovremmo fare tutta la gara come quei primi 20 minuti. Avrei voluto averla e vedere come andava il match. Nonostante non abbiamo fatto tantissimo, siamo sempre in potenziali azioni da gol e non le sfruttiamo. Campo caldo avversario? Sono cose che dovrebbero stimolare. Credo in mezzo al campo abbiamo perso qualcosa oggi e, se non facciamo gol da qualche partita, sicuramente qualche problema c’è. Il risultato non credo rispecchi la differenza tra le due squadre, ma dobbiamo prenderne atto e lavorare subito per la prossima partita: l’imperativo nostro è tornare alla vittoria. Kordi dal primo minuto invece di Seck? Avevamo preparato Seck per come avevamo studiato gli avversari. In ogni caso non può essere un giocatore o un altro che determina un risultato del genere. Capuano? Piccolo stiramento e sta recuperando». Fc Viterbo ferma a quota 45 e che a questo punto come obiettivo massimale può porsi quello di arrivare almeno al quinto posto ma la delusione è tangibile ed era lecito attendersi di più per questo finale di stagione. Al comando della classifica vola la W3 Maccarese corsara per 2-1 sul terreno del Campus Eur con la doppietta di bomber Damiani.

