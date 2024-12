Domenica all’insegna dei match casalinghi per le due portacolori provinciali del girone A dell’Eccellenza Laziale. Alle 11 al “Celso Perugini” di Soriano la Sorianese di mister Del Canuto ospita l’Ottavia in un confronto da vincere per la compagine rossoblu reduce dal ko per 3-0 contro il forte team della W3 Maccarese. Nel gruppo rientrano l’attaccante Zhar ed il difensore Pistoia, assenti domenica scorsa, da valutare le condizioni di Spolverini la cui presenza assume una grande importanza nei giochi tattici voluti dal tecnico. Sorianese che chiama a raccolta i suoi tifosi perché la salvezza passa attraverso questi incontri con compagini che sono potenzialmente dirette concorrenti per evitare gli ultimi posti che portano alla retrocessione diretta e alla disputa dei play out. Match diretto dal fischietto Davide Nicotera della sezione di Aprilia, collaboratori Forina di Roma 1 e Baciu di Tivoli. Alle 14,30 invece la Fc Viterbo giocherà al Rocchi contro l’Aranova. E’ il match che segna l’esordio tra le mura amiche per il nuovo tecnico Gardini il quale ha iniziato il suo percorso con il buon pareggio di domenica scorsa a Colleferro. Il tecnico è orientato a dare fiducia agli uomini che ha utilizzato nel secondo tempo sette giorni fa e punterà sullo spostamento da esterno alto di capitan Nesta. Aranova in difficoltà e che all’inizio della settimana ha cambiato il tecnico con mister Scarfini che ha preso il posto del dimissionario Vigna. Diverse le assenze tra gli ospiti che hanno ben tre squalificati. Arbitra Gianmarco Raimondo della sezione di Taranto, guardalinee Gambale di Albano Laziale e Lecce di Roma 1. Il programma dell’undicesima di andata si completa con questi match: domani, ore 11 Tivoli-Luiss e W3 Maccarese-Romulea. Alle 11,15 Academy Ladispoli-Fc Rieti, Aurelia Antica Aurelio-Fiumicino e Certosa-Civitavecchia. Alle 11,30 Pomezia-Boreale e Valmontone-Colleferro. Importante verifica per la capolista Civitavecchia in azione sul campo del Certosa con i neroazzurri di Castagnaro che sono reduci dalla sconfitta interna di campionato contro il Tivoli e dal ko di Coppa Italia di mercoledì scorso sul terreno del Montespaccato.