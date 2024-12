Ad una settimana dall’inizio della preparazione va verso il completamento dell’organico la Favl Cimini Viterbo che tra domenica e ieri ha annunciato la conferma del giovanissimo Amauris Guzman e l’arrivo del classe 2001 Ruggiero che ha già lavorato con Puccica nella scorsa stagione in forza al Ladispoli.

Questi i due comunicati del club: “La Favl Cimini Viterbo comunica di aver sottoscritto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Amauris Guzman Junior per la stagione 2024/2025 del campionato di Eccellenza. Dopo aver iniziato la sua formazione calcistica nel Vitorchiano, l’attaccante classe 2005 ha proseguito il suo sviluppo nel Pianoscarano e successivamente nella Sorianese, prima di approdare nella Juniores Under 19 della Favl Cimini Viterbo nel 2022. Ha esordito nella prima squadra gialloblu durante il campionato di Eccellenza Lazio 2023/2024. Ad Amauris va il nostro benvenuto e l’augurio di una permanenza con i colori gialloblù ricca di successi”.

Questa invece la presentazione di Ruggiero: “La Favl Cimini Viterbo comunica di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Ruggiero per la stagione 2024/2025 del campionato di Eccellenza. Ruggiero ha giocato con il Monterosi in Serie D nella stagione 2019/2020 e nella Favl Cimini Viterbo nel campionato di Eccellenza 2020/2021. Mancino classe 2001, mezzala, ricopre anche il ruolo di esterno di centrocampo sia a sinistra che a destra. Torna ad indossare la maglia gialloblu dopo aver chiuso la stagione 2023/2024 in Eccellenza, tra gli undici dell’Academy Ladispoli. Nel suo passato poche presenze in un lungo girovagare visto che nella stagione 2022/2023 ha giocato nella Vibonese in Serie D e negli anni precedenti ha avuto esperienze con il Tuttocuoio in Eccellenza, con il Cattolica in Serie D e una brevissima parentesi ai tempi del Covid-19 sempre con la Fc Viterbo. Proviene dal settore giovanile della Viterbese, Vigor Perconti e ha maturato esperienza anche nella Primavera del Pisa”.

Il mancino Giulio Ruggiero dopo la parentesi con il Ladispoli ha seguito mister Puccica alla Fc Viterbo

