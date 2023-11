Il civitavecchiese Massimo Castagnari è il nuovo allenatore della società viterbese Favl Cimini Viterbo. La società di Vignanello ha scelto l’ex allenatore di Cpc e Civitavecchia (con il quale ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza nel 2022), dopo aver esonerato Nardecchia che domenica ha pareggiato per 3-3 la sfida esterna con il Ladispoli dopo essere andato in vantaggio di tre reti. Castagnari affronterà la sua ex squadra nerazzurra domenica 26 novembre alle ore 11 al “Comunale” di Vignanello.

