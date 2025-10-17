Una serata amara per l’Evergreen, sconfitta per 4-2 sul campo del District Seven nella sfida valida per l'anticipo del campionato di Serie C2. L’avvio è stato incoraggiante per l’Evergreen, che ha imposto ritmo e gioco, creando diverse occasioni da rete. Nonostante ciò, alla prima vera conclusione verso la porta, il District Seven ha trovato il vantaggio. La risposta degli ospiti è arrivata con Paolini, autore dell’1-1.

«Nel primo tempo abbiamo subito un solo tiro in porta e su quello è arrivato il loro gol», ha commentato mister Fattori. Nella ripresa è arrivato l’episodio chiave: Giocondo, già ammonito, ha protestato per una rimessa ritardata del portiere avversario e ha ricevuto il secondo cartellino giallo, trasformato in rosso. Con l’uomo in meno, l’Evergreen ha subito due reti, andando sotto 3-1. Nonostante la difficoltà, la squadra civitavecchiese ha reagito con determinazione: Incorvaia ha accorciato le distanze sul 3-2 sfruttando una situazione con portiere di movimento. Nel finale, però, i gialloneri hanno chiuso i conti con il 4-2 definitivo.

«C’è tanto rammarico — ha dichiarato mister Fattori — perché abbiamo dominato per lunghi tratti. L’espulsione ha spezzato l’equilibrio e ci ha penalizzato, ma abbiamo dovuto fare i conti con tante decisioni dell'arbitro che non abbiamo capito e che ci hanno sfavorito. Uscire così lascia l’amaro in bocca. Non abbiamo capito questa direzione arbitrale, ma andiamo avanti».

Le altre realtà del territorio, invece, giocheranno di sabato. Spunta soprattutto la gara già delicata del Quartiere Campo dell’Oro, che alle 17.45 riceverà la visita del Real Fiumicino, che torna in città a due settimana di distanza dopo la sconfitta con l’Atletico. I gialloverdi sono sorprendentemente ancora fermi a zero punti, anche per via del ricorso rigettato per la gara contro il Città Eterna e quindi hanno necessità di muovere la classifica, anche per farsi trovare pronti in vista del derby con l’Atletico della prossima settimana. «In settimana oltre a lavorare sull’aspetto mentale – commenta mister Umberto Di Maio – abbiamo anche provato delle nuove soluzioni nel gioco, soprattutto il lato difensivo. 13 gol in due partite sono tanti. Vogliamo mettere in atto le novità già questo sabato, anche perché loro sono tosti e vengono da una vittoria contro il Monterosi. Servirà la concentrazione massima, ci tocca un avversario molto forte. Nonostante le sconfitte, i ragazzi hanno dimostrato la giusta cattiveria in allenamento».

Turno casalingo anche per il Santa Severa, anch’esso ancorato al fondo classifica con zero punti. Al Pala De Angelis, con fischio d’inizio alle 15, giunge la visita del Corchiano. Nonostante le buone cose viste fino ad ora, per i neroverdi ancora la ruota non comincia a girare. Assente solo Savino, squalificato dopo l’espulsione contro il Città Eterna. «Ci siamo allenati bene questa settimana – dichiara mister David Dell’Università - mi aspetto una reazione, vogliamo a tutti costi i 3 punti».

Lasciato alle spalle il turno di riposo, l’Atletico riprende il suo percorso e lo farà alle 15, quando sarà in provincia di Viterbo per affrontare il Monterosi. All’esordio è arrivato un successo, ma senza incantare. I gialloblù vogliono fare il bis per lanciarsi ulteriormente, visto che, come detto, incombe il primo derby stagionale. Sarà ai box Donati, che si è infortunato contro il Real Fiumicino e dovrà stare fuori ancora per qualche settimana. «Gara difficile in trasferta – spiega mister Andrea Consalvo – venderemo cara la pelle. Per il resto tutti i ragazzi sono pronti per questo match».

