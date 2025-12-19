Nonostante l’avvicinarsi del Natale, per le squadre locali di serie C2 questo weekend non segna la conclusione dell’anno, perché, praticamente, il campionato non si fermerà mai, a parte possibili rinvii per evitare di scendere in campo con lo stomaco pieno di pandoro.

La sfida di cartello è sicuramente quella che riguarda l’Evergreen, che sarà a Fiumicino alle 15 per affrontare la capolista Real. Dopo il successo all’esordio contro il Santa Severa, i ragazzi guidati da Fabrizio Fattori hanno spesso faticato lontano da casa, mentre il ruolino di marcia al Cosimi è stato soddisfacente. In caso di punti i gialloblù potrebbero addirittura iniziare ad avere qualche mira di zona playoff, attualmente distante solo tre lunghezze.

Proverà il bis, anche se è molto complicato, il Santa Severa, che giocherà ancora al Pala De Angelis, questa volta alle ore 15, contro il Grande Impero. Dopo i tre punti dello scontro diretto con il District Seven, il quintetto di David Dell’Università si vuole cimentare al meglio contro i “fornai”, anche perché la classifica non è ancora buona, in quanto i santamarinellesi sono sempre al penultimo posto. Subito ispirato il nuovo arrivato Maggi, autore di una doppietta mercoledì scorso. I neroverdi recuperano Cesarini e Cattaneo. Da valutare la situazione di De Paolis e Trombetta.

«Giocheremo in casa – sottolinea David Dell’Università - anche se loro al palazzetto sono abituati e dovremmo fare una partita perfetta senza cali e distrazioni. Andremo a giocarcela».

Turno interno anche per il Quartiere Campo dell’Oro, che alle 17.45 riceverà al Tamagnini il fanalino di coda Balduina. Un incontro che vede come favorito il quintetto di Umberto Di Maio, il quale dovrà evitare di scivolare sulla classica buccia di banana, anche perché i romani hanno ottenuto il loro unico punto in campionato proprio a Civitavecchia, imponendo il pareggio all’Atletico. Per questa partita è previsto il debutto di Matteo Tiberi, proveniente dalla Futsal Academy. Non ci saranno, invece, gli squalificati Mondelli e Vaitovich, con l’asso anche del calcio a 11 che è stato sanzionato pesantemente con quattro giornate dopo un rapporto non proprio amichevole con l’arbitro di sabato scorso. Rientra a mezzo servizio Gabriele Sarracco, pronto a tornare al top della condizione.

«Non ci sono discussioni – afferma Umberto Di Maio – dobbiamo portarci a casa questa vittoria. Chiedo ai ragazzi di fare un’ottima prestazione, ci servono i tre punti. A causa del maltempo abbiamo dovuto spostare gli allenamenti, per cui la rifinitura è stata programmata a ridosso del match. Dobbiamo provare a ripetere la prestazione di sabato scorso, nella quale purtroppo un operato arbitrale al di sotto delle attese ha inciso nel nostro risultato».

Chiude il cerchio l’Atletico, anch’essa di scena per una gara da segno 1. I gialloblù ospiteranno al San Liborio Stadium, con fischio d’inizio alle 15, il San Giovanni Evangelista. Il gruppo gestito da Fabrizio Nunzi ha necessità di tornare al successo, che manca da cinque partite, nonostante i tre pareggi infilati nell’ultimo periodo, in un Natale che comunque vedrà l’Atletico in piena zona playout. Assente De Amicis, che è infortunato.

«Per noi è uno scontro diretto – dichiara Fabrizio Nunzi – loro hanno gli stessi nostri punti. È una partita da vincere a tutti i costi. So che ne mancano tante, ma fare punti può darci fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. Sono del parere che siamo in un momento discreto, per cui possiamo puntare alla vittoria».

Va ricordato che il 2025 si concluderà con il turno che si disputerà, in notturna, lunedì 29 dicembre (con il derby Evergreen-Atletico e Balduina-Santa Severa), che ha avuto un rinvio dopo la sua originaria calendarizzazione il 27 dicembre. Non proprio una grandissima idea da parte della Lnd Lazio, anche perché non parliamo di professionisti. C’è chi ha deciso di bypassare questo turno, ad esempio il Qco ha rinviato la gara di Vignanello al 20 gennaio.

