Non conosce praticamente soste il calendario per le squadre locali impegnate in serie C2. Dopo il turno di campionato, ora è la volta della Coppa Lazio, giunta all’andata dei 16esimi.

Particolarmente interessante è la gara prevista alle 21 di questo martedì all’arena Secondiano Cosimi, con l’Evergreen che ospiterà il Gaeta. È un confronto di cui si è parlato molto negli ultimi giorni, non per questioni di campo, ma per l’abbinamento che non è passato inosservato e che costringerà le due formazioni a sobbarcarsi sei ore di viaggio per andare a giocare in trasferta, con alcuni elementi che potrebbero rinunciare a farla per motivi di lavoro. Ma al di là di ciò, sarà un confronto molto stimolante: i ragazzi di Fabrizio Fattori hanno quasi sempre vinto in casa, mentre la formazione del golfo è terza in classifica nel proprio girone e in piena lotta per il primato.

Riflettori accesi anche al San Liborio Stadium, dove l’Atletico se la dovrà vedere con il Time Sport, sempre alle 21 di domani, contro un avversario che sembra nelle mire del quintetto di Andrea Consalvo. I gialloblù provano a riscattarsi in Coppa, considerato un obiettivo da perseguire per il club, dopo le delusioni in campionato, dove la vittoria è stata ottenuta solo in una delle sei ultime uscite.

