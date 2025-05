L’avventura dell’Evergreen nella Coppa Lazio di serie D andrà avanti. Nell’ultima giornata del gironcino della prima fase, i ragazzi diretti da Fabrizio Fattori hanno pareggiato per 4-4 sul campo del Balduina, ottenendo un risultato che consente ad entrambe di potersi qualificare per i quarti di finale della competizione. Partita giocata colpo su colpo, e forse alla fine il segno X racconta al meglio l’andamento dei 60 minuti, nel corso dei quali nessuno dei due quintetti è riuscito veramente a sopraffare l’altro. In rete per i gialloblu sono andati Agozzino, autore di una doppietta, Verde e Borreale. Ora il club del presidente Thomas Paolini attende il sorteggio della Lnd Roma, che definirà l’abbinamento dei quarti di finale, con in palio i posti per accedere alla Final Four.

@RIPRODUZIONE RISERVATA