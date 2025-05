Domani pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Velletri appuntamento da non perdere per l’Evergreen. I civitavecchiesi affronteranno l’Atletico Levante nella semifinale della Final Four di Coppa Lazio. È questo il verdetto del sorteggio effettuato nelle scorse ore.

L’altra semifinale sarà invece tra Balduina Sporting Center e Olimpus Torraccia, entrambe formazioni che in questa stagione i gialloblù hanno affrontato.

Invece novità assoluta la sfida con i biancoverdi che i ragazzi di Mister Fattori affronteranno alle 15, gli avversari in questione hanno chiuso al terzo posto il girone D risultando il secondo attacco più prolifico del campionato.

Nel cammino in Coppa invece ancora più brillante il percorso con la vittoria ai quarti di finale conquistata per 8-1.

Un match insomma che si prospetta durissimo come d’altronde è normale che sia una semifinale.

L’Evergreen è pronta a giocarsi tutte le sue carte per provare a conquistare la Finalissima di domenica.

