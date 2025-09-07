Non si è chiuso nel migliore dei modi l’Europeo Under 18 per Lucrezia Puppi e Martina Abrizi, impegnata con la Nazionale giovanile all’evento continentale di Gzira, a Malta. Dopo aver superato brillantemente la prima fase, le azzurrine non sono riuscite a confermarsi nella sezione ad eliminazione diretta. Nei quarti di finale era giunto un successo netto per 18-7 contro Israele, anche grazie ad una rete della civitavecchiese Puppi.

Ma dopo per le due giocatrici della Nautilus le cose non sono procedute al meglio, con lo stop in semifinale per 18-10 contro la Grecia e la nuova sconfitta nella finale per il bronzo, dove l’incontro è finito sul 15-11, al termine di un match duro per le coronarie, dove l’Italia è stata prima molto sotto e poi avanti, a cui ha fatto seguito un break di 5-0 per le magiare, che ha interrotto definitivamente le trasmissione. Resta comunque un’esperienza speciale quella che hanno vissuto Lucrezia Puppi e Martina Abrizi, pronta da ora a tuffarsi nella piscina di Tarquinia, dove riprenderanno gli allenamenti della Nautilus, in quanto è conclusa l’esperienza allo stabilimento Morgan.

