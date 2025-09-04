Partenza folgorante per la Nazionale U18 agli Europei in corso di svolgimento a Gzira, a Malta. Lucrezia Puppi e Martina Abrizi, che fanno parte del gruppo azzurro, sono riuscite ad ottenere l’agognato biglietto per i quarti di finale della competizione, grazie al successo nel girone della prima fase, che gli permette di non dover passare dagli spareggi.

Tre vittorie su tre per la formazione del ct Giacomo Grassi, che ha liquidato la fastidiosa Olanda per il punteggio di 14-11, grazie anche ad un gol della neo-giocatrice della Nautilus, Abrizi. La romana ex Tolentino aveva anche segnato il rigore decisivo nell’affermazione contro l’Ungheria, finita alla serie di tiri dai cinque metri dopo il pari dei tempi regolamentari per 13-13.

La missione maltese era partita con il largo acuto nei confronti della Turchia, travolta per 21-13. Ora i quarti di finale, contro una tra Israele e Gran Bretagna, con Puppi e Abrizi che proveranno ad andare fino in fondo.

